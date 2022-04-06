Естонія передала Україні новий транш військової допомоги

Естонія передала Україні чергову партію озброєння в рамках допомоги ЗСУ в протистоянні російському повномасштабному вторгненню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Естонії в Києві.

"Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ", - зазначили в посольстві.

Також повідомляється, що естонський бізнес у співпраці з держустановами та Збройними силами Естонії передав військовим ЗСУ:

Раніше повідомлялося, що Естонія висилає 14 російських дипломатів і закриває консульство в Нарві на тлі військових злочинів РФ в ході війни проти України.

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