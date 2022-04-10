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Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления электросетей

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Таллинн, Воскресенье 10 апреля 2022 09:16
Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления электросетей Фото: Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления электросетей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии направило в Киев оборудование для воздушных линий электропередачи, чтобы поддержать бесперебойную работу энергосистем Украины. Помощь включает в себя алюминиевые провода для высоковольтных линий электропередач, контрольные кабели и другие принадлежности для воздушных линий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.

"Эстония всячески помогает Украине, которая подвергается нападкам путинского режима. В Украине разрушено много инфраструктуры. Мы помогаем им, восстанавливая его, потому что существование электричества является элементарным и жизненно важным", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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