Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления электросетей

Правительство Эстонии направило в Киев оборудование для воздушных линий электропередачи, чтобы поддержать бесперебойную работу энергосистем Украины. Помощь включает в себя алюминиевые провода для высоковольтных линий электропередач, контрольные кабели и другие принадлежности для воздушных линий.

"Эстония всячески помогает Украине, которая подвергается нападкам путинского режима. В Украине разрушено много инфраструктуры. Мы помогаем им, восстанавливая его, потому что существование электричества является элементарным и жизненно важным", - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.