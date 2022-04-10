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Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення електромереж

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Таллінн, Неділя 10 квітня 2022 09:16
Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення електромереж Фото: Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення електромереж (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії направив до Києва Обладнання для повітряних ліній електропередачі, щоб підтримати безперебійну роботу енергосистем України. Допомога включає в себе алюмінієві дроти для високовольтних ліній електропередач, контрольні кабелі та інші аксесуари для повітряних ліній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки та інфраструктури Естонії.

"Естонія всіляко допомагає Україні, яка піддається нападкам путінського режиму. В Україні зруйновано багато інфраструктури. Ми допомагаємо їм, відновлюючи його, тому що існування електрики є елементарним і життєво важливим", - сказав міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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