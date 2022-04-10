Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення електромереж

Уряд Естонії направив до Києва Обладнання для повітряних ліній електропередачі, щоб підтримати безперебійну роботу енергосистем України. Допомога включає в себе алюмінієві дроти для високовольтних ліній електропередач, контрольні кабелі та інші аксесуари для повітряних ліній.

"Естонія всіляко допомагає Україні, яка піддається нападкам путінського режиму. В Україні зруйновано багато інфраструктури. Ми допомагаємо їм, відновлюючи його, тому що існування електрики є елементарним і життєво важливим", - сказав міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.