Естонія передала польовий госпіталь для українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони .

Повідомляється, що мобільний польовий госпіталь Role 2 виробництва Естонії призначений для прискореного розгортання і використання в польових умовах. Він забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади.

Всім модулям терба 20 хвилин на розгортання і згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового госпіталю.

Фото: Естонія передала польовий госпіталь для України (mil.gov.ua)