Естонія передала польовий госпіталь для українських військових
Естонія передала Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role 2. Символічний ключ вручили українській делегації на військово-морській базі Сил оборони Естонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Повідомляється, що мобільний польовий госпіталь Role 2 виробництва Естонії призначений для прискореного розгортання і використання в польових умовах. Він забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади.
Всім модулям терба 20 хвилин на розгортання і згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового госпіталю.
Фото: Естонія передала польовий госпіталь для України (mil.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Естонії має намір передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin і гаубиці.
Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков оголосив, що США схвалили військові поставки "дуже цікавих речей" з країн Балтії.