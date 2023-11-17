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Естонія передала гуманітарну допомогу Україні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Естонії направило в Україну гуманітарну допомогу. Вона включає в себе чотири автобуси, надані приватним донором, які будуть розгорнуті в Харкові та Житомирі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

У відомстві зазначили, що два автобуси буде направлено до Житомирської області, яка є одним з основних напрямків відновлювальної діяльності Естонії і де цього року було завершено роботи з будівництва дитячого садка та мосту, побудованих естонцями.

Ще два автобуси буде направлено у два різних міста Харківської області.

У МЗС додали, що автобуси допоможуть Україні впоратися з пошкодженнями транспортної системи і зберегти мобільність населення, особливо з настанням зими.

У 2022 році Міністерство закордонних справ направило в Україну 44 автобуси регулярного сполучення, які були зняті з маршрутів в Естонії та передані в дар Міністерством транспорту. Автобуси були відремонтовані за кошти МЗС і вирушили в Житомирську, Харківську, Полтавську області та Бучу.

До теперішнього часу Естонія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 25,3 млн євро, з яких 6,3 млн євро надійшло з державного сектора.

Підтримка Естонії

З початку повномасштабної війни Росії влада та суспільство Естонії регулярно підтримують Україну. Зокрема, надаючи військову, гуманітарну та соціальну допомогу.

Нещодавно Естонія разом з Ісландією відправили Україні польовий шпиталь.

Також в Естонії запускають першу україномовну радіостанцію. Радіо DRUZI повідомлятиме новини та події, пов'язані з українською спільнотою в Естонії.

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