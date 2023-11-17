RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония передала гуманитарную помощь для Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Эстонии направило в Украину гуманитарную помощь. Она включает в себя четыре автобуса, предоставленных частным донором, которые будут развернуты в Харькове и Житомире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

В ведомстве отметили, что два автобуса будут направлены в Житомирскую область, которая является одним из основных направлений восстановительной деятельности Эстонии и где в этом году были завершены работы по строительству детского сада и моста, построенных эстонцами.

Еще два автобуса будут направлены в два разных города Харьковской области.

В МИД добавили, что автобусы помогут Украине справиться с повреждениями транспортной системы и сохранить мобильность населения, особенно с наступлением зимы.

В 2022 году Министерство иностранных дел направило в Украину 44 автобуса регулярного сообщения, которые были сняты с маршрутов в Эстонии и переданы в дар Министерством транспорта. Автобусы были отремонтированы на средства МИДа и отправились в Житомирскую, Харьковскую, Полтавскую области и Бучу.

К настоящему времени Эстония оказала Украине гуманитарную помощь на сумму 25,3 млн евро, из которых 6,3 млн евро поступило из государственного сектора. 

Поддержка Эстонии

С начала полномасштабной войны России власти и общество Эстонии регулярно поддерживают Украину. В частности, оказывая военную, гуманитарную и социальную помощь.

Недавно Эстония вместе с Исландией отправили Украине полевой госпиталь.

Также в Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию. Радио DRUZI будет сообщать новости и события, связанные с украинским сообществом в Эстонии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияГуманитарная помощьВойна России против Украины