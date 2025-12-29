UA

Естонія оцінила можливість нападу Росії на країни НАТО

Фото: естонська розвідка переконана, що РФ не збирається нападати і поважає НАТО (росЗМІ)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на зараз немає ознак того, що Росія збирається напасти на якусь країну-члена НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив гендиректор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в інтерв'ю ERR.

"Те, що ми бачимо сьогодні, - Росія зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії або на НАТО в ширшому сенсі", - сказав він.

Крім того, Розін зазначив, що країна-агресорка "змінила свою поведінку" після реакцій Заходу на провокації. Зокрема, йдеться про пошкодження кабелів у Балтійському морі та безпілотники у повітряному просторі країн НАТО.

Розін переконаний, що Росія "поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту".

"Ми бачимо, що, наприклад, російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з болісною точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів", - зазначив він.

Росія проти переозброєння ЄС

При цьому він додав, що РФ зацікавлена у сповільненні переозброєння Європи. Зокрема, він нагадав про заяву російського диктатора щодо законодавчого закріплення відсутності наміру нападати на ЄС.

"Це частина такого заспокійливого посилу - створити в Європи відчуття, що все гаразд, Росія не становить загрози і не потрібно поспішати з переозброєнням", - зазначив Розін.

Він також зауважив, що країна-агресорка працює з різними політиками та групами людей для нав'язування думки про "безглузду" гонку озброєнь, яка "забирає гроші в інших сферах".

Нагадаємо, глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія не зможе вести війну на два фронти. Водночас він вважає, що у разі завершення бойових дій в Україні, наступний напад РФ може бути на країни Балтії.

