Естонія оцінила можливість нападу Росії на країни НАТО

"Те, що ми бачимо сьогодні, - Росія зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії або на НАТО в ширшому сенсі", - сказав він.

Крім того, Розін зазначив, що країна-агресорка "змінила свою поведінку" після реакцій Заходу на провокації. Зокрема, йдеться про пошкодження кабелів у Балтійському морі та безпілотники у повітряному просторі країн НАТО.

Розін переконаний, що Росія "поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту".

"Ми бачимо, що, наприклад, російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з болісною точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів", - зазначив він.

Росія проти переозброєння ЄС

При цьому він додав, що РФ зацікавлена у сповільненні переозброєння Європи. Зокрема, він нагадав про заяву російського диктатора щодо законодавчого закріплення відсутності наміру нападати на ЄС.

"Це частина такого заспокійливого посилу - створити в Європи відчуття, що все гаразд, Росія не становить загрози і не потрібно поспішати з переозброєнням", - зазначив Розін.

Він також зауважив, що країна-агресорка працює з різними політиками та групами людей для нав'язування думки про "безглузду" гонку озброєнь, яка "забирає гроші в інших сферах".