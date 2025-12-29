RU

Эстония оценила возможность нападения России на страны НАТО

Фото: эстонская разведка убеждена, что РФ не собирается нападать и уважает НАТО (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на сейчас нет признаков того, что Россия собирается напасть на какую-то страну-члена НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью ERR.

"То, что мы видим сегодня, - Россия сейчас не намерена нападать на какую-то страну Балтии или на НАТО в более широком смысле", - сказал он.

Кроме того, Розин отметил, что страна-агрессор "изменила свое поведение" после реакций Запада на провокации. В частности, речь идет о повреждении кабелей в Балтийском море и беспилотниках в воздушном пространстве стран НАТО.

Розин убежден, что Россия "уважает НАТО и пытается избегать любого открытого конфликта".

"Мы видим, что, например, российские самолеты сегодня очень внимательно следят за тем, где они летают над Балтийским морем, и с болезненной точностью придерживаются своих маршрутов, чтобы не создавать инцидентов", - отметил он.

Россия против перевооружения ЕС

При этом он добавил, что РФ заинтересована в замедлении перевооружения Европы. В частности, он напомнил о заявлении российского диктатора относительно законодательного закрепления отсутствия намерения нападать на ЕС.

"Это часть такого успокаивающего посыла - создать у Европы ощущение, что все в порядке, Россия не представляет угрозы и не нужно спешить с перевооружением", - отметил Розин.

Он также отметил, что страна-агрессор работает с различными политиками и группами людей для навязывания мысли о "бессмысленной" гонке вооружений, которая "забирает деньги в других сферах".

 

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не сможет вести войну на два фронта. В то же время он считает, что в случае завершения боевых действий в Украине, следующее нападение РФ может быть на страны Балтии.

