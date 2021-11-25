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Эстония отправляет на границу Польши более полсотни военных

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Польша, Четверг 25 ноября 2021 12:30
Эстония отправляет на границу Польши более полсотни военных Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Эстония направляет на польско-белорусскую границу военнослужащих. Для помощи Польше с мигрантами прибудут около 60 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Точное количество военных, которых отправляют в Польшу, пока не назвали. Отмечают, что это около 60 человек.

При этом ранее говорилось, что Эстония направит на границу Польши около 100 военнослужащих.

"Идет "пионерский" отряд, подобный тому, что мы видели при строительстве на нашей собственной территории, и некоторые элементы разведки и наблюдения, также идет группа боевых камер (battle camera team) и ее поддержка", - сказал командующий EDF генерал-лейтенант Мартин Херем

По его словам, военные получат ценный опыт, а также окажут помощь стране-союзнику.

"Урок, который следует извлечь из польского кризиса, заключается в том, что оружие в виде миграции, которое Россия использовала несколько лет назад, до сих пор есть в арсеналах некоторых государств, и мы должны быть к этому готовы", - отметил Херем.

Напомним, военнослужащие и пограничная охрана Эстонии завершили работу по установке проволочных заграждений на границе с Российской Федерацией. Их обустроили режущей проволокой.

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