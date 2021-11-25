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Естонія відправляє на кордон Польщі понад півсотні військових

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Польща, Четвер 25 листопада 2021 12:30
Естонія відправляє на кордон Польщі понад півсотні військових
Автор: Іванна Шовкун

Естонія спрямовує на польсько-білоруський кордон військовослужбовців. Для допомоги Польщі з мігрантами прибуде близько 60 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Точну кількість військових, яких відправляють до Польщі, наразі не назвали. Зазначають, що це близько 60 людей.

При цьому раніше йшлося про те, що Естонія направить на кордон Польщі близько 100 військовослужбовців.

"Йде "піонерський" загін, подібний до того, що ми бачили при будівництві на нашій власній території, і деякі елементи розвідки та спостереження, також йде група бойових камер (battle camera team) та її підтримка", - сказав командувач EDF генерал-лейтенант Мартін Херем

За його словами, військові матимуть цінний досвід, а також нададуть допомогу країні-союзнику.

"Урок, який слід винести з польської кризи, полягає в тому, що зброя у вигляді міграції, яку Росія використала кілька років тому, досі є в арсеналах деяких держав, і ми маємо бути до цього готові", - зазначив Херем.

Нагадаємо, військовослужбовці та прикордонна охорона Естонії завершили роботу зі встановлення дротяних загороджень на кордоні з Російською Федерацією. Їх облаштували ріжучою дротом.

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