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Ситуации на границе с Беларусью: Эстония отправляет в Польшу своих солдат

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Эстония, Пятница 19 ноября 2021 15:29
Ситуации на границе с Беларусью: Эстония отправляет в Польшу своих солдат Фото: Эстония отправит на помощь Польше своих солдат (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Иванна Шовкун

Эстония отправляет в Польшу около своих 100 военнослужащих. Их направят на белорусско-польскую границу из-за ситуации с мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"К настоящему времени я подписал протокол для принятия решения, которое заключается в том, что мы отправим в Польшу почти сотню человек", - сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

По его словам, хотя Польша ранее заявляла, что ей нужна только политическая поддержка, но она не отказалась и от оказания практической помощи.

Лаанет добавил, что среди 100 солдат будут добровольцы и резервисты, а также группа военной полиции, в состав которой войдут действующие военнослужащие и призывники.

"И, конечно же, мы также будем способствовать увеличению разведывательных возможностей", - добавил министр.

Он подчеркнул, что Эстония отправит помощь Польше уже в эти выходные на основе совместного оборонного сотрудничества.

Напомним, в рамках поддержки в Польшу отправят около 150 британских солдат. Их направят на белорусско-польскую границу в связи с миграционным кризисом.

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