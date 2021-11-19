Ситуации на границе с Беларусью: Эстония отправляет в Польшу своих солдат

Эстония отправляет в Польшу около своих 100 военнослужащих. Их направят на белорусско-польскую границу из-за ситуации с мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"К настоящему времени я подписал протокол для принятия решения, которое заключается в том, что мы отправим в Польшу почти сотню человек", - сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

По его словам, хотя Польша ранее заявляла, что ей нужна только политическая поддержка, но она не отказалась и от оказания практической помощи.

Лаанет добавил, что среди 100 солдат будут добровольцы и резервисты, а также группа военной полиции, в состав которой войдут действующие военнослужащие и призывники.

"И, конечно же, мы также будем способствовать увеличению разведывательных возможностей", - добавил министр.

Он подчеркнул, что Эстония отправит помощь Польше уже в эти выходные на основе совместного оборонного сотрудничества.