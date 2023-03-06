Естонія очікує, що країни ЄС погодять спільну закупівлю боєприпасів для України

За його словами, спільна закупівля боєприпасів стане одним із ключових питань зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу 8 березня.

Він зазначив, що хоча й очікує на політичний консенсус щодо закупівлі боєприпасів, кілька ключових питань залишаються предметом обговорень. Одне з них - це спосіб спільних закупівель.

Певкур вважає, що країни Євросоюзу не можуть покладатись у цьому питанні на кошти, які вже були виділені на військову допомогу Україні.

"Нам потрібен чіткий консенсус, що на цю ініціативу мають бути виділені нові гроші", - наголосив міністр.