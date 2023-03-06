Естонія очікує, що країни ЄС погодять спільну закупівлю боєприпасів для України

Країни Євросоюзу вже у середу, 8 березня, ймовірно, досягнуть політичного консенсусу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Естонії Ханно Певкура в коментарі Reuters.
За його словами, спільна закупівля боєприпасів стане одним із ключових питань зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу 8 березня.
Він зазначив, що хоча й очікує на політичний консенсус щодо закупівлі боєприпасів, кілька ключових питань залишаються предметом обговорень. Одне з них - це спосіб спільних закупівель.
Певкур вважає, що країни Євросоюзу не можуть покладатись у цьому питанні на кошти, які вже були виділені на військову допомогу Україні.
"Нам потрібен чіткий консенсус, що на цю ініціативу мають бути виділені нові гроші", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше Естонія запропонувала країнам Євросоюзу виділити близько 4 мільярдів євро на закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
Пізніше стало відомо, що таку ініціативу почали обговорювати терміново.
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