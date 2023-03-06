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Естонія очікує, що країни ЄС погодять спільну закупівлю боєприпасів для України

Фото: Ханно Певкур, голова Міноборони Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу вже у середу, 8 березня, ймовірно, досягнуть політичного консенсусу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Естонії Ханно Певкура в коментарі Reuters.

За його словами, спільна закупівля боєприпасів стане одним із ключових питань зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу 8 березня.

Він зазначив, що хоча й очікує на політичний консенсус щодо закупівлі боєприпасів, кілька ключових питань залишаються предметом обговорень. Одне з них - це спосіб спільних закупівель.

Певкур вважає, що країни Євросоюзу не можуть покладатись у цьому питанні на кошти, які вже були виділені на військову допомогу Україні.

"Нам потрібен чіткий консенсус, що на цю ініціативу мають бути виділені нові гроші", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Естонія запропонувала країнам Євросоюзу виділити близько 4 мільярдів євро на закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

Пізніше стало відомо, що таку ініціативу почали обговорювати терміново.

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