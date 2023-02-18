У ЄС обговорять спільну закупівлю боєприпасів для України

Країни ЄС терміново вивчають способи об'єднатися з метою закупівлі боєприпасів для постачання Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очікується, що міністри закордонних справ держав ЄС обговорять ідею спільних закупівель 155-міліметрових артилерійських снарядів, які необхідні Києву, на зустрічі в Брюсселі 20 лютого.

Співрозмовники агентства наголошують, що спільний підхід був би ефективнішим, ніж розміщення країнами індивідуальних замовлень.

За їхніми словами, більші замовлення також допоможуть інвестувати промисловості в додаткові потужності. Про це говорила на Мюнхенській конференції з безпеки голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона висловила впевненість, що невідкладність ситуації переконає членів ЄС відмовитись від своєї давньої переваги купувати зброю на національному рівні.

Збройні сили України використовують за день від 2 до 7 тисяч снарядів, Росія щодня вистрілює від 20 тисяч до 60 тисяч снарядів, пише Reuters з посиланням на дані Естонії.

Нагадаємо, що країни Європейського союзу мають інвестувати близько 4 мільярдів євро у спільні закупівлі одного мільйона 155 мм снарядів для України.

Сполучені Штати готові забезпечити захист Естонії, Литві та Латвії, якщо це буде потрібно.

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