Эстония ожидает, что страны ЕС согласуют совместную закупку боеприпасов для Украины

По его словам, совместная закупка боеприпасов станет одним из ключевых вопросов встречи министров обороны стран Евросоюза 8 марта.

Он отметил, что хотя и ожидает политического консенсуса по закупкам боеприпасов, несколько ключевых вопросов остаются предметом обсуждений. Один из них - это способ совместных закупок.

Певкур считает, что страны Евросоюза не могут полагаться в этом вопросе на средства, которые уже были выделены на военную помощь Украине.

"Нам нужен четкий консенсус, что на эту инициативу должны быть выделены новые деньги", - подчеркнул министр.