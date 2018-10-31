Эстония объявила внезапные учебные сборы резервистов

Иллюстративное фото (mil.ee)

Цель дополнительных учебных сборов - проверка того, как функционирует цепочка выполнения приказа

Правительство Эстонии на заседании в среду приняло решение вызвать 1248 резервистов на дополнительные учебные сборы Okas 2018. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ERR.ee.

Как отмечается, на учебные сборы вызываются резервисты, зачисленные в состав резервного подразделения 51-го батальона логистики службы тыла, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.

Сообщается, что цель дополнительных учебных сборов - проверка того, как функционирует цепочка выполнения приказа, начиная с принятия решения правительством Эстонии и заканчивая сбором резервистов из структуры быстрого реагирования и проверкой их боеготовности.

В сообщении правительства отмечается, что сборы имеют учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности страны нет. Задачей Сил обороны Эстонии есть обеспечить готовность государства к любым кризисным ситуациям, в том числе, в таких, вероятность которых достаточно мала.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония приобретет противотанковые комплексы на 40 миллионов евро. Предполагается, что новая система существенно повысит противотанковый потенциал пехотных бригад.