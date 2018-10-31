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Естонія оголосила раптові навчальні збори резервістів

Новини » Політика    31.10.2018 - 21:01
Іллюстративне фото (mil.ee)
Іллюстративне фото (mil.ee)

Мета додаткових навчальних зборів - перевірка того, як функціонує ланцюжок виконання наказу

Уряд Естонії на засіданні в середу прийняв рішення викликати 1248 резервістів на додаткові навчальні збори Okas 2018. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ERR.ee.

Як зазначається, на навчальні збори викликаються резервісти, зараховані до складу резервного підрозділу 51-го батальйону логістики служби тилу, в тому числі резервісти, зараховані до мобілізаційного резерву.

Повідомляється, що мета додаткових навчальних зборів - перевірка того, як функціонує ланцюжок виконання наказу, починаючи з прийняття рішення урядом Естонії і закінчуючи збором резервістів зі структури швидкого реагування і перевіркою їх боєготовності.

У повідомленні уряду зазначається, що збори мають навчальний характер, безпосередньої загрози для безпеки країни немає. Завданням Сил оборони Естонії є забезпечити готовність держави до будь-яких кризових ситуацій, в тому числі, до таких, ймовірність яких досить мала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Естонія придбає протитанкові комплекси на 40 мільйонів євро.  Передбачається, що нова система істотно підвищить протитанковий потенціал піхотних бригад.

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