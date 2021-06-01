Естонія оголосила про скасування маскового режиму в приміщеннях

Через зниження рівня захворювання на COVID-19 влада Естонії прийняла рішення з 2 червня послабити карантинні обмеження. Обов'язок носити маску в приміщеннях замінять на рекомендації.

Прем'єр-міністр Кая Каллас, зазначила, що пандемія нікуди не зникла і порекомендувала громадянам продовжувати носити захисну маску в закритих приміщеннях і багатолюдних місцях.

Повідомляється, що загальнодержавний обов'язок носіння захисних масок буде з 2 червня скасовано у всіх громадських приміщеннях, включаючи салони краси та освітні установи, в яких вона до теперішнього часу діяла. Це також стосується магазинів, установ сфери послуг, освіти, культури, спорту, церков, сфери дозвілля тощо.

Крім того, більше не будуть зобов'язувати носити маску особам, котрі близько контактували з хворими на COVID-19, однак цей обов'язок збережеться, якщо цього вимагатиме Департамент здоров'я.

"У Департамента здоров'я залишається право, в залежності від епідеміологічної ситуації, вимагати носіння масок в конкретних місцях або на конкретних заходах. Крім того, роботодавці можуть вимагати носіння масок від працівників або клієнтів компанії для безпечної виробничої обстановки", - йдеться в повідомленні.