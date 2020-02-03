Эстония обвинила Россию в искажении исторической правды

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в искажении исторической правды. Соответствующее заявление она сделала на мероприятиях по поводу годовщины подписания Тартуского мирного договора с Советской Россией в 1920 году, передает DW.

По ее словам, Тартуский мирный договор остается действительным до сих пор.

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно, нас оккупировали", - заявила Кальюлайд.

Кроме того, глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о намерении Варшавы и Таллина совместно противостоять стремлению РФ по-своему толковать исторические события XX века.

Тартуский мирный договор от 2 февраля 1920 признавал независимость Эстонии, а присоединение страны к СССР в 1940 году расценивается Таллином как оккупация.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не планирует визит в Российскую Федерацию на 10-ю годовщину Смоленской катастрофы.

Также в Польше заявляли, что Россия должна выплатить репарации за ущерб во время Второй мировой войны.