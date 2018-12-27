Эстония назвала условие для смягчения санкций против России

Фото: Свен Миксер (flickr.com/eu2017ee)

Глава МИД Эстонии назвал Россию страной, которая не уважает международное право

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что отношения Эстонии с Россией не могут улучшиться, пока Москва не изменит свое поведение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ERR.

Миксер назвал Россию страной, которая не уважает международное право. В часности министр напомнил о нападении РФ на украинские корабли в Керченском проливе и отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Разумеется, в этой ситуации и наши двусторонние отношения в северо-восточном углу ЕС не могут процветать в отрыве от всего остального", - сказал Миксер.

Он рассказал, что введенные в отношении России санкции могут быть сняты только тогда, когда Москва выполнит условия, установленные Минскими соглашениями, а также прекратит аннексию Крыма.

"Мы постоянно подчеркиваем, что Россия знает, какие ее обязательства, например, в том, что касается соблюдения Минских соглашений. Россия хорошо знает и то, что с точки зрения международного права Крым является частью целостной территории Украины, а аннексия Крыма Россией является незаконной. На самом деле, ограничительные меры, введенные в отношении России, связанные с вполне конкретными критериями. Они не связанные с тем, сделает ли Россия еще какое-нибудь нарушение международного права или нет", - отметил министр.

Напомним, Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море и потребовали освободить незаконно задержанных украинских моряков.

Отметим, в четверг, 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.