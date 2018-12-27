Естонія назвала умову для пом’якшення санкцій проти Росії

Фото: Свен Міксер (flickr.com/eu2017ee)

Глава МЗС Естонії назвав Росію країною, яка не поважає міжнародне право

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер заявив, що відносини Естонії з Росією не можуть покращитись, поки Москва не змінить свою поведінку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ERR.

Міксер назвав Росію країною, яка не поважає міжнародне право. В часності міністр нагадав про напад РФ на українські кораблі в Керченській протоці і отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

"Зрозуміло, в цій ситуації і наші двосторонні відносини у північно-східному кутку ЄС не можуть процвітати у відриві від всього іншого", - сказав Міксер.

Він розповів, що запроваджені відносно Росії санкції можуть бути зняті тільки тоді, коли Москва виконає умови, встановлені Мінськими угодами, а також припинить анексію Криму.

"Ми постійно підкреслюємо, що Росія знає, які її зобов'язання, наприклад, в тому, що стосується дотримання Мінських угод. Росія добре знає і те, що з точки зору міжнародного права Крим є частиною цілісної території України, а анексія Криму Росією є незаконною. Насправді, обмежувальні заходи, запроваджені відносно Росії, пов'язані з цілком конкретними критеріями. Вони не пов'язані з тим, чи зробить Росія ще яке-небудь порушення міжнародного права чи ні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Грузія, Молдова і Україна засудили військову агресію Росії проти України в Керченській протоці і Азовському морі і зажадали звільнити незаконно затриманих українських моряків.

Відзначимо, у четвер, 27 грудня, військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.