Естонія з наступного року відмовиться від імпорту російського газу

"Мета санкції - чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію проти України, оскільки природний газ є важливим джерелом доходів для Росії і використовується як важіль впливу на ЄС", - заявив міністр внутрішніх справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Міністр також пояснив, що заборона діятиме і на надання послуг, пов'язаних із транзитом, на імпорт природного газу, та купівлю з метою транзиту чи закачування у мережі розподілу.

Це впливатиме насамперед на газові підприємства Естонії, ліцензія на діяльність яких дає право імпортувати природний газ або надавати послуги з транзиту. В Естонії дев'ять підприємств мають ліцензії на імпорт газу, одна компанія має ліцензію на надання послуг з транзиту.

"Щоб забезпечити наявність газу після закінчення російського імпорту, ми зробили кілька кроків, наприклад, створили технічну базу для прийому поставок зрідженого газу та збільшили пропускну спроможність існуючих точок підключення", - заявив міністр економіки та інфраструктури Рійна Сіккут.

Задля зниження ризиків, Естонія створили державний стратегічний резерв газу в Центрі стратегічних ресурсів країни.