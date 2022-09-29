Эстония со следующего года откажется от импорта российского газа

"Цель санкции - оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов для России и используется как рычаг влияния на ЕС", - заявил министр внутренних дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр также пояснил, что запрет будет действовать и на предоставление услуг, связанных с транзитом, на импорт природного газа и покупку с целью транзита или закачки в сети распределения.

Это влияет прежде всего на газовые предприятия Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по транзиту. В Эстонии девять предприятий имеют лицензии на импорт газа, одна компания имеет лицензию на предоставление услуг по транзиту.

"Чтобы обеспечить наличие газа по окончании российского импорта, мы сделали несколько шагов, например, создали техническую базу для приема поставок сжиженного газа и увеличили пропускную способность существующих точек подключения", - заявил министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Для снижения рисков Эстония создала государственный стратегический резерв газа в Центре стратегических ресурсов страны.