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Эстония со следующего года откажется от импорта российского газа

Фото: Министр внутренних дел Эстонии Урмас Рейнсалу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония приняла решение, что с 1 января введет запрет на импорт и покупку природного газа из России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

"Цель санкции - оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов для России и используется как рычаг влияния на ЕС", - заявил министр внутренних дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр также пояснил, что запрет будет действовать и на предоставление услуг, связанных с транзитом, на импорт природного газа и покупку с целью транзита или закачки в сети распределения.

Это влияет прежде всего на газовые предприятия Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по транзиту. В Эстонии девять предприятий имеют лицензии на импорт газа, одна компания имеет лицензию на предоставление услуг по транзиту.

"Чтобы обеспечить наличие газа по окончании российского импорта, мы сделали несколько шагов, например, создали техническую базу для приема поставок сжиженного газа и увеличили пропускную способность существующих точек подключения", - заявил министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Для снижения рисков Эстония создала государственный стратегический резерв газа в Центре стратегических ресурсов страны.

Напомним, что Эстония готовится к перебоям с электричеством зимой из-за действий России.

Также в Минобороны Эстонии заявили, что взрывами на "Северном потоке" РФ может пытаться отвлечь внимание от Украины.

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