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Эстония направила в Литву новый отряд полиции для борьбы с нелегальной миграцией

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Литва, Пятница 10 декабря 2021 14:23
Эстония направила в Литву новый отряд полиции для борьбы с нелегальной миграцией Фото: Эстония направила в Литву новый отряд полиции для борьбы с нелегальной миграцией (фото facebook.com/LRVRM)
Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, 10 декабря Департамент полиции и погранохраны Эстонии отправил в Литву новое подразделение полицейских для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Беларусью. Он будет нести там службу в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Указано, что в состав отряда вошли 16 полицейских, включая команды беспилотников и двух кинологов.

В частности, они будут обеспечивать порядок в центре размещения иммигрантов, а экипажи беспилотников будут мониторить белорусско-литовский участок границы.

"С лета мы помогали Литве бороться с миграционным давлением, которое создает Беларусь. Мы были одними из первых, кто протянул руку помощи. Кроме гуманитарной помощи, оборудования и колючей проволоки, мы отправили всего 80 человек", - сказал министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани.

По его словам, сейчас наблюдается незначительное снижение эскалации, но ситуация до сих пор не решена полностью.

Отмечено, что эта миссия уже является шестой. Так, первая команда полицейских была отправлена Эстонией в Литву 7 июля.

Напомним, с августа Литва начала выплачивать компенсацию мигрантам, которые добровольно вернуться домой.

Напомним, сейм Литвы продлил режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенный из-за угрозы массового нелегального пересечения границы. Он будет действовать до 24 января 2022 года.

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