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Естонія направила в Литву новий загін поліції для боротьби з нелегальною міграцією

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Литва, П'ятниця 10 грудня 2021 14:23
Естонія направила в Литву новий загін поліції для боротьби з нелегальною міграцією Фото: Естонія направила в Литву новий загін поліції для боротьби з нелегальною міграцією (facebook.com/LRVRM)
Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, 10 грудня Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії відправив у Литву новий підрозділ поліцейських для боротьби з нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю. Він нестиме там службу протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Вказано, що до складу загону увійшли 16 поліцейських, включаючи команди безпілотників і двох кінологів.

Зокрема, вони будуть забезпечувати порядок в центрі розміщення іммігрантів, а екіпажі безпілотників моніторитимуть білорусько-литовську ділянку кордону.

"З літа ми допомагали Литві боротися з міграційним тиском, який створює Білорусь. Ми були одними з перших, хто простяг руку допомоги. Крім гуманітарної допомоги, обладнання та колючого дроту, ми відправили загалом 80 осіб", - сказав міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані.

За його словами, наразі спостерігається незначне зниження ескалації, але ситуація досі не вирішена повністю.

Зазначено, що ця місія вже є шостою. Так, перша команда поліцейських була відправлена Естонією до Литви 7 липня.

Нагадаємо, з серпня Литва почала виплачувати компенсацію мігрантам, які добровільно повернутися додому.

Нагадаємо, сейм Литви продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю, введений через загрозу масового нелегального перетину кордону. Він діятиме до 24 січня 2022 року.

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