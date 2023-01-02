Естонія може почати відправляти українських переселенців до Фінляндії: що відомо

Естонія має намір перенаправляти українських переселенців до Фінляндії. Дві сусідні країни з грудня ведуть переговори з цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Фінляндія заявила про готовність приймати з Естонії щотижня по 50-100 осіб, починаючи із січня цього року. Для українських біженців буде організовано автобусні та поромні перевезення.
Варто зазначити, що з початку війни до Естонії прибуло близько 120 тисяч українських біженців, із яких понад 65 тисяч залишилися у країні. Тим часом у Фінляндії за тимчасовим захистом звернулося менше 50 тисяч українців.
Раніше ми писали, що у 2023 році виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з держбюджету буде продовжено автоматично. При цьому перевірки фактичного місця проживання зареєстрованих ВПО продовжаться.
Крім того, раніше у Мінсоцполітики пояснювали, як переселенцям не втратити щомісячну допомогу.
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