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Естонія може почати відправляти українських переселенців до Фінляндії: що відомо

Фото: Естонія може перенаправляти українських переселенців до Фінляндії (flickr.com/shane_macclure)
Автор: Константин Широкун

Естонія має намір перенаправляти українських переселенців до Фінляндії. Дві сусідні країни з грудня ведуть переговори з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Фінляндія заявила про готовність приймати з Естонії щотижня по 50-100 осіб, починаючи із січня цього року. Для українських біженців буде організовано автобусні та поромні перевезення.

Варто зазначити, що з початку війни до Естонії прибуло близько 120 тисяч українських біженців, із яких понад 65 тисяч залишилися у країні. Тим часом у Фінляндії за тимчасовим захистом звернулося менше 50 тисяч українців.

Раніше ми писали, що у 2023 році виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з держбюджету буде продовжено автоматично. При цьому перевірки фактичного місця проживання зареєстрованих ВПО продовжаться.

Крім того, раніше у Мінсоцполітики пояснювали, як переселенцям не втратити щомісячну допомогу.

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ЕстоніяФинляндия