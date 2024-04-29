Естонія має намір обмежити роботу ще одного пункту переходу на кордоні з РФ

Естонія має намір скоротити режим роботи прикордонного пункту "Койдула" на кордоні з Росією та не обслуговувати вночі. Раніше таке ж рішення раніше було ухвалено щодо КПП "Нарва-1".

Про це заявив міністр фінансів Естонії Март Вирклаев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами міністра фінансів, рішення обмежити режим роботи прикордонного пункту має дві причини – санкції та економія. "По-перше, більш ефективне виконання санкцій. Транспортні потоки скоротилися, і ми не повинні тримати кордон із РФ відкритим у нічний час. По-друге, звичайно, тут є і певна економія. Так, оскільки йдеться тільки про нічний режим роботи, то вона невелика, але якщо більше не розумно постійно тримати кордон відкритим, то будь-яка економія схвалюється", - додав Вирклаєв. Раніше стало відомо, що з 1 травня прикордонний пункт у Нарві працюватиме щодня не в цілодобовому режимі, а з 7:00 до 23:00. У МВС Естонії раніше зазначали, що прикордонні пункти "Койдула" та "Лухамаа" продовжать працювати в цілодобовому режимі.