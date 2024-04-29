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Эстония намерена ограничить работу еще одного пункта перехода на границе с РФ

Понедельник 29 апреля 2024 02:08
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Эстония намерена ограничить работу еще одного пункта перехода на границе с РФ Фото: Эстония ограничит работу пункта перехода "Койдула" на границе с РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Эстония намерена сократить режим работы пограничного пункта "Койдула" на границе с Россией и не вести обслуживание ночью. Ранее такое же решение ранее было принято в отношении КПП "Нарва-1".

Об этом заявил министр финансов Эстонии Март Вырклаэв, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам министра финансов, у решения ограничить режим работы погранпункта есть две причины – санкции и экономия.

"Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с РФ открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется", - добавил Вырклаэв.

Ранее стало известно, что с 1 мая погранпункт в Нарве будет работать ежедневно не в круглосуточном режиме, а с 7:00 до 23:00. В МВД Эстонии ранее отмечали, что погранпункты "Койдула" и "Лухамаа" продолжат работать в круглосуточном режиме.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Эстония намерена модернизировать границу с РФ, в частности, речь идет об установке противопехотных и противотанковых заграждений. При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна не исключил возможности закрытия границы с Россией.

Одновременно с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркивала, что правительство пока не находит весомых аргументов для закрытия границы с РФ, но разрабатывает запасной план действий при таких мерах в случае необходимости.

В феврале также стало известно, что департамент полиции Эстонии предупредил о возможном закрытии российско-эстонской границы в ближайшее время – памятки с соответствующим предупреждениям россиянам выдавали на пограничном пункте пропуска "Нарва".

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