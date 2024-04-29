Эстония намерена ограничить работу еще одного пункта перехода на границе с РФ

Эстония намерена сократить режим работы пограничного пункта "Койдула" на границе с Россией и не вести обслуживание ночью. Ранее такое же решение ранее было принято в отношении КПП "Нарва-1".

Об этом заявил министр финансов Эстонии Март Вырклаэв, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам министра финансов, у решения ограничить режим работы погранпункта есть две причины – санкции и экономия. "Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с РФ открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется", - добавил Вырклаэв. Ранее стало известно, что с 1 мая погранпункт в Нарве будет работать ежедневно не в круглосуточном режиме, а с 7:00 до 23:00. В МВД Эстонии ранее отмечали, что погранпункты "Койдула" и "Лухамаа" продолжат работать в круглосуточном режиме.