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Эстония в качестве ответной меры выслала российского дипломата

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение выслать российского дипломата. Это ответная мера на высылку эстонского консула Марта Лятте из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Генеральный директор департамента общественных связей МИД Эстонии Аари Леммик отметил, что, как правило, в практике международных отношений на высылку дипломата дается симметричный ответ.

"В практике международных отношений, как правило, такая высылка получает симметричный ответ. Кроме того, в дипломатической практике принято не обсуждать детали высылки дипломатов публично", - заявил он.

Другие детали высылки представитель МИДа Эстонии сообщать не стал.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.

Кроме того, сегодня Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.

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