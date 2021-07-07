Эстония в качестве ответной меры выслала российского дипломата
Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение выслать российского дипломата. Это ответная мера на высылку эстонского консула Марта Лятте из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Генеральный директор департамента общественных связей МИД Эстонии Аари Леммик отметил, что, как правило, в практике международных отношений на высылку дипломата дается симметричный ответ.
"В практике международных отношений, как правило, такая высылка получает симметричный ответ. Кроме того, в дипломатической практике принято не обсуждать детали высылки дипломатов публично", - заявил он.
Другие детали высылки представитель МИДа Эстонии сообщать не стал.
Напомним, вчера в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.
Кроме того, сегодня Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.