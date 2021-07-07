Эстония в качестве ответной меры выслала российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение выслать российского дипломата. Это ответная мера на высылку эстонского консула Марта Лятте из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Генеральный директор департамента общественных связей МИД Эстонии Аари Леммик отметил, что, как правило, в практике международных отношений на высылку дипломата дается симметричный ответ.

"В практике международных отношений, как правило, такая высылка получает симметричный ответ. Кроме того, в дипломатической практике принято не обсуждать детали высылки дипломатов публично", - заявил он.

Другие детали высылки представитель МИДа Эстонии сообщать не стал.