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Естонія у відповідь вислала російського дипломата

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Таллінн, Середа 07 липня 2021 19:59
Естонія у відповідь вислала російського дипломата Фото: Естонія в якості відповідного заходу вислала російського дипломата (flickr.com/37266013@N00)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення вислати російського дипломата. Це відповідна міра на висилку естонського консула Марта Лятте з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Генеральний директор Департаменту громадських зв'язків МЗС Естонії Аарі Леммік зазначив, що, як правило, в практиці міжнародних відносин на висилку дипломата дається симетрична відповідь.

"У практиці міжнародних відносин, як правило, така висилка отримує симетричну відповідь. Крім того, в дипломатичній практиці прийнято не обговорювати деталі висилки дипломатів публічно", - заявив він.

Інші деталі висилки представник МЗС Естонії повідомляти не став.

Нагадаємо, вчора в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.

Крім того, сьогодні Росія заявила, що висилає Марта Лятте з країни за нібито шпигунство.

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