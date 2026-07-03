Естонія хоче створити "натівський легіон", але є декілька проблем

Естонія планує офіційно дозволити громадянам країн-членів НАТО проходити службу у своїх Силах оборони. Відповідний законопроєкт уже подали на розгляд до парламенту країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонський суспільний мовник ERR.
Ініціативу підтримали 53 депутати Рійгікогу. Документ пропонує дозволити іноземцям з Альянсу вступати до Союзу оборони Естонії (Kaitseliit). Це добровольче формування є важливою частиною національної безпеки.
Головна новація - надання іноземцям права обіймати посади воєнного часу. Це стосується посад, які потребують наявності військового звання. Раніше такий механізм не мав чіткого законодавчого підґрунтя.
Це рішення дозволить офіційно залучати досвідчених бійців з інших країн Альянсу до планування оборонних операцій та формування командних структур.
Участь іноземців буде виключно добровільною. Обов’язковий призов на них не поширюватиметься.
Вимоги до майбутніх добровольців:
Нові правила також розширюють роль допоміжних членів Союзу оборони. Вони зможуть активніше допомагати під час криз чи надзвичайних ситуацій. Якщо парламент ухвалить документ, закон почне діяти з 1 січня 2027 року.
Не всі експерти сприйняли ідею позитивно. Радник Комітету національної оборони Айвар Енгель озвучив низку зауважень. Він сумнівається у необхідності такого кроку.
"Враховуючи, що Союз оборони разом із жіночими та молодіжними організаціями налічує понад 30 100 членів, в організації не повинно бути нестачі персоналу", - зазначив він.
Окреме питання - мовний бар'єр. Мовою військового командування в Естонії є естонська. Проте законопроєкт поки не встановлює вимог щодо знання мови для іноземців. Також існують розбіжності в медичних стандартах. Для добровольців вони значно м'якші, ніж для професійних військових.
Сусідня з Естонією по Балтиці Литва хочу на конституційному рівні зняти обмеження на розміщення в країні ядерної зброї. Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що серед лідерів парламентських партій існує "практично одностайна" підтримка такої ідеї.
А президент Фінляндії Олександр Стубб офіційно підписав поправки до закону про ядерну енергетику. Цей крок остаточно дозволив ввезення, транзит та зберігання ядерної зброї на території країни.