Естонія хоче посилити захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу

В Естонії відбулося екстрене засідання уряду після того, як між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.

Зокрема, глава естонського уряду позитивно оцінив дії Фінляндії у зв'язку з таким інцидентом.

"Це перший випадок у подібних інцидентах, коли підозріле судно було перехоплено, і було зроблено перші кроки для проведення розслідування. Розслідування веде Фінляндія, оскільки інцидент стався на фінській стороні моря", - зазначив Міхал.

Він уточнив, що затримане судно Eagle S є важливою частиною російського "тіньового флоту".

"Найголовніше, що ми повинні підняти рівень моніторингу та захисту критичної інфраструктури як на морі, так і на суші. Це насамперед робить ВМФ, ми також просимо таку допомогу у союзників", - підкреслив Міхал.

За його словами, не можна забезпечити спостереження "за кожним квадратним метром під водою", але важливо дати показати більш помітний захист інфраструктури і дати зрозуміти, що за найважливішими об'єктами інфраструктури стежать і їх не можна безкарно знищити.

До речі, генсек НАТО Марк Рютте в соцмережі X вже написав про розмову з Міхалом, під час якої обговорювали можливе пошкодження кабелів зв'язку.

"НАТО солідарне із союзниками і засуджує будь-які атаки на критично важливу інфраструктуру. Ми стежимо за розслідуваннями, що проводяться Естонією і Фінляндією, і готові надати подальшу підтримку", - зазначив він.