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Эстония хочет усилить защиту критической инфраструктуры и попросит НАТО о помощи

Фото: Кристен Михал, премьер Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эстония планирует усилить защиту критической инфраструктуры после инцидента с кабелем в Финском заливе. Для этого могут привлечь союзников по НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В Эстонии прошло экстренное заседание правительства после того, как между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи. 

В частности, глава эстонского правительства положительно оценил действия Финляндии в связи с таким инцидентом. 

"Это первый случай в подобных инцидентах, когда подозрительное судно было перехвачено, и были предприняты первые шаги для проведения расследования. Расследование ведет Финляндия, поскольку инцидент произошел на финской стороне моря", - отметил Михал. 

Он уточнил, что задержанное судно  Eagle S является важной частью российского "теневого флота". 

"Самое главное, что мы должны поднять уровень мониторинга и защиты критической инфраструктуры как на море, так и на суше. Это в первую очередь делает ВМФ, мы также просим такую ​​помощь у союзников", - подчеркнул Михал. 

По его словам, нельзя обеспечить наблюдение "за каждым квадратным метром под водой", но важно показать более заметную защиту инфраструктуры и дать понять, что за важнейшими объектами инфраструктуры следят и их нельзя безнаказанно уничтожить. 

К слову, генсек НАТО Марк Рютте в соцсети X уже написал о разговоре с Михалом, в ходе которого обсуждалось возможное повреждение кабелей связи. 

"НАТО солидарно с союзниками и осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, проводимыми Эстонией и Финляндией, и готовы оказать дальнейшую поддержку", - отметил он. 

Повреждение кабелей в Финском заливе

Напомним, 25 декабря стало известно, что между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабеля связи.

По данным СМИ, возле поврежденных кабелей проходили два судна. Сегодня стало известно, что одно из них было задержано.

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