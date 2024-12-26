Эстония хочет усилить защиту критической инфраструктуры и попросит НАТО о помощи

Эстония планирует усилить защиту критической инфраструктуры после инцидента с кабелем в Финском заливе. Для этого могут привлечь союзников по НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В Эстонии прошло экстренное заседание правительства после того, как между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.
В частности, глава эстонского правительства положительно оценил действия Финляндии в связи с таким инцидентом.
"Это первый случай в подобных инцидентах, когда подозрительное судно было перехвачено, и были предприняты первые шаги для проведения расследования. Расследование ведет Финляндия, поскольку инцидент произошел на финской стороне моря", - отметил Михал.
Он уточнил, что задержанное судно Eagle S является важной частью российского "теневого флота".
"Самое главное, что мы должны поднять уровень мониторинга и защиты критической инфраструктуры как на море, так и на суше. Это в первую очередь делает ВМФ, мы также просим такую помощь у союзников", - подчеркнул Михал.
По его словам, нельзя обеспечить наблюдение "за каждым квадратным метром под водой", но важно показать более заметную защиту инфраструктуры и дать понять, что за важнейшими объектами инфраструктуры следят и их нельзя безнаказанно уничтожить.
К слову, генсек НАТО Марк Рютте в соцсети X уже написал о разговоре с Михалом, в ходе которого обсуждалось возможное повреждение кабелей связи.
"НАТО солидарно с союзниками и осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, проводимыми Эстонией и Финляндией, и готовы оказать дальнейшую поддержку", - отметил он.
Напомним, 25 декабря стало известно, что между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабеля связи.
По данным СМИ, возле поврежденных кабелей проходили два судна. Сегодня стало известно, что одно из них было задержано.
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