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Естонія готується розробити аналогічний додаток на основі "Дії"

Фото: Естонія готується розробити аналогічний додаток на основі "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після вражень від українського додатка "Дія", Естонія заявила про можливість розробки аналогічного застосунку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Крістіана Ярвана в інтерв'ю для "Укрінформу".

"Ми розглядаємо "Дію" на кількох рівнях: програмне забезпечення й варіанти його використання, розробка окремого застосунку та впровадження на його платформі нових послуг. Яким буде % використання в цьому застосунку українського продукту, а скільки естонських напрацювань наші агентства повинні розрахувати найближчими тижнями", - заявив міністр.

Ярван зауважив, що розраховує на те, що Естонії вдасться використати більше досвіду України та уникнути дублювання роботи нашої Мінцифри.

Міністерство інформаційних технологій Естонії розраховує якнайшвидше реалізувати відповідний проект, оскільки "Дія" використовує сервіс обміну даними "Трембіта", спільний із X-road.

"Принаймні на сьогодні ми не плануємо переймати вашу технічну інфраструктуру для електронного посвідчення особи, оскільки в Естонії є власна досить зріла й розвинена технологія", - додає Ярван.

Водночас міністр заявив про приємні враження від біометрії й розпізнавання обличчя в "Дія ID". Ярван відзначив, що розраховує на те, що Естонія також скористається цим досвідом в майбутньому.

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Естонія