Эстония готовится разработать аналогичное приложение на основе "Дія"

"Мы рассматриваем "Дія" на нескольких уровнях: программное обеспечение и варианты его использования, разработка отдельного приложения и внедрение на его платформе новых услуг. Каким будет % использования в этом приложении украинского продукта, а сколько эстонских наработок наши агентства должны рассчитать в ближайшие недели", – заявил министр.

Ярван отметил, что рассчитывает на то, что Эстонии удастся использовать больше опыта Украины и избежать дублирования работы нашей Минцифры.

Министерство информационных технологий Эстонии рассчитывает как можно быстрее реализовать соответствующий проект, поскольку "Дія" использует сервис обмена данными "Трембита", совместный с X-road.

"По крайней мере, на сегодняшний день мы не планируем перенимать вашу техническую инфраструктуру для электронного удостоверения личности, поскольку в Эстонии есть собственная достаточно зрелая и развитая технология", - добавляет Ярван.

В то же время министр заявил о приятных впечатлениях от биометрии и распознавания лица в "Дія ID". Ярван отметил, что рассчитывает на то, что Эстония также воспользуется этим опытом в будущем.