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Естонія готується до перебоїв з електрикою взимку через дії Росії

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перебої у подачі електроенергії в Естонії можливі, якщо Росія виключить країни Балтії із загальної енергосистеми, заявила прем'єр-міністр Кая Каллас та оголосила про проведення раптових навчань із оборонної готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми також маємо бути готові до того, що Росія може відключити Естонію, Латвію та Литву від своїх електромереж. Було б розумно бути готовим до можливих відключень електроенергії, включаючи державні органи, компанії та кожну людину", - сказала вона у телезверненні ввечері 22 вересня, назвавши будь-які перебої "тимчасовими".

Майже 3000 резервістів було викликано у четвер на щорічні тижневі оборонні навчання в Естонії, але прем'єр-міністр заявила, що безпосередньої військової загрози країні немає.

Вона закликала громадян Росії, які проживають в Естонії, ігнорувати будь-які заклики воювати в Україні: "не ходіть, бо дороги назад немає".

Через 30 років після виходу з Радянського Союзу та 17 років з моменту вступу до ЄС країни Балтії Литва, Латвія та Естонія, як і раніше, залежать від стабільного енергопостачання Росії.

Проект вартістю 1,6 млрд євро, який фінансується ЄС, спрямований на відключення країн Балтії від їхньої спільної енергосистеми з Росією та Білоруссю у 2025 році на користь децентралізованої енергосистеми континентальної Європи.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у червні, що його країна готова, якщо Росія відключить її від регіональної енергосистеми, щоб помститися за блокування залізничних поставок деяких російських товарів у калінінградський ексклав.

Європейська мережа електромереж ENTSO-E підключиться до мереж країн Балтії протягом 24 годин, якщо країни буде відключено Росією, що допоможе уникнути відключень електроенергії, заявив у липні литовський оператор електромереж Litgrid.

"Якщо Росія нас відключить, вже сьогодні ми будемо готові. Наш аналіз показує, що енергопостачання не буде нормуватися, серйозних збоїв не очікується", - сказав глава Litgrid.

Нагадаємо, європейські уряди витратять 500 млрд євро на боротьбу енергетичною кризою цього року. Європейські ціни на газ та електроенергію підскочили після того, як Росія скоротила експорт палива у відповідь на західні санкції через вторгнення в Україну.

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Естонія