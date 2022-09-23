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Эстония готовится к перебоям с электричеством зимой из-за действий России

Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Перебои в подаче электроэнергии в Эстонии возможны, если Россия исключит страны Балтии из общей энергосистемы, заявила премьер-министр Кая Каллас и объявила о проведении внезапных учений по оборонной готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы также должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своих электросетей. Было бы разумно быть готовым к возможным отключениям электроэнергии, включая государственные органы, компании и каждого человека", - сказала она в телеобращении вечером 22 сентября, назвав любые перебои "временными".

Почти 3000 резервистов были вызваны в четверг на ежегодные недельные оборонительные учения в Эстонии, но премьер-министр заявила, что непосредственной военной угрозы стране нет.

Она призвала граждан России, проживающих в Эстонии, игнорировать любые призывы воевать в Украине: "не ходите, потому что назад дороги нет".

Спустя 30 лет после выхода из Советского Союза и 17 лет с момента вступления в ЕС страны Балтии Литва, Латвия и Эстония по-прежнему зависят от стабильного энергоснабжения России.

Проект стоимостью 1,6 млрд евро, финансируемый ЕС, направлен на отключение стран Балтии от их общей энергосистемы с Россией и Беларусью в 2025 году в пользу децентрализованной энергосистемы континентальной Европы.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в июне, что его страна готова, если Россия отключит ее от региональной энергосистемы в отместку за блокирование железнодорожных поставок некоторых российских товаров в калининградский эксклав.

Европейская сеть электросетей ENTSO-E подключится к сетям стран Балтии в течение 24 часов, если страны будут отключены Россией, что поможет избежать отключений электроэнергии, заявил в июле литовский оператор электросетей Litgrid.

"Если Россия нас отключит, уже сегодня, мы будем готовы. Наш анализ показывает, что энергоснабжение не будет нормироваться, серьезных сбоев не ожидается", - сказал глава Litgrid.

Напомним, европейские правительства потратят 500 млрд евро на борьбу энергетическим кризисом в этом году. Европейские цены на газ и электроэнергию подскочили после того, как Россия сократила экспорт топлива в ответ на западные санкции в связи с вторжением в Украину.

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Эстония