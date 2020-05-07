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Эстония готовится ко второй волне коронавируса

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 17:24
Эстония готовится ко второй волне коронавируса
Фото: Юри Ратас (European Union 2017 - European Parliament)

Эстония будет более подготовленной ко второй волне

Правительство Эстонии готовится ко второй волне эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратаса, передает Postimees.

По его словам, на данный момент сложно спрогнозировать, когда вторая волна будет, однако государство будет более подготовленным, чем во время начала пандемии.

"Начнется ли вторая волна в середине лета, в конце лета или осенью, этого сейчас не может сказать никто в мире. Но правительство занимается тем, чтобы подготовиться ко второй волне", - заявил Ратас.

Он отметил, что в течение мая различные министерства представят комиссии по COVID-19 предложения, как повысить готовность реагирования ко второй волне.

"У нас созданы отделения COVID в больницах. Мы обладаем большей готовностью в плане средств индивидуальной защиты и тестирования. У нас, безусловно, более высокая научная готовность, стартовали два крупных научных проекта", - сказал Ратас.

Также премьер отметил, что вирус больше распространяется в больших городах и во время празднований, поэтому граждане должны учитывать это в своем поведении.

Напомним, с 13 марта в Эстонии введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, которое было продлено до 17 мая.

При этом с 11 мая в Эстонии начнут ослаблять карантинные ограничения. В частности, с понедельника в стране будет разрешена работа торговых центров с определенными ограничениями.

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