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Естонія готується до другої хвилі коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 17:24
Естонія готується до другої хвилі коронавірусу
Фото: Юри Ратас (European Union 2017 - European Parliament)

Естонія буде більш підготовленою до другої хвилі

Уряд Естонії готується до другої хвилі епідемії коронавірусу в країні. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратаса, передає Postimees.

За його словами, на даний момент складно спрогнозувати, коли друга хвиля буде, проте держава буде більш підготовленим, ніж під час початку пандемії.

"Почнеться друга хвиля в середині літа, в кінці літа або восени, цього зараз не може сказати ніхто в світі. Але уряд займається тим, щоб підготуватися до другої хвилі", - заявив Ратас.

Він відзначив, що протягом травня різні міністерства представлять комісії з COVID-19 речень, як підвищити готовність реагування до другої хвилі.

"У нас створені відділення COVID в лікарнях. Ми володіємо більшою готовністю в плані засобів індивідуального захисту і тестування. У нас, безумовно, більш висока наукова готовність, стартували два великих наукових проекту", - сказав Ратас.

Також прем'єр зазначив, що вірус поширюється у великих містах і під час святкувань, тому громадяни повинні враховувати це у своїй поведінці.

Нагадаємо, з 13 березня в Естонії введений режим надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу, яке було продовжено до 17 травня.

При цьому з 11 травня в Естонії почнуть послаблювати карантинні обмеження. зокрема, з понеділка в країні буде дозволена робота торгових центрів з певними обмеженнями.

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