Естонія готова підтримати Рютте на пост генсека НАТО, але він не єдина кандидатура

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує ERR.

На думку Каллас, Рютте має шанси стати наступним генсеком Альянсу. За її словами, Естонія висунула три вимоги для майбутнього генсека. Одна з них - це здатність кандидата переконати всіх союзників збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

"Вихідцеві з країни, яка досягла цієї мети, буде легше переконати в цьому інші країни, аніж тому, чия країна не досягла цього цільового показника. Ще одним важливим елементом для нас був географічний баланс. На жаль, вихідці з країн Східної Європи не представлені на провідних позиціях у НАТО", - пояснила вона.

Третій критерій Естонії - це здатність дійти до компромісу. На думку прем'єрки, Рютте знає, як це роботи, оскільки був лідером коаліційних урядів Нідерландів.

Уряд Естонії фактично готовий підтримати двох кандидатів - як прем'єра Нідерландів, так і президента Румунії.

Каллас додала, що, крім посади генерального секретаря НАТО, будуть також обрані заступники генсека. Як вважає політик, на ці посади є багато кандидатів з Естонії.