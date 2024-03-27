Естонія готова підтримати Рютте на пост генсека НАТО, але він не єдина кандидатура
Естонія готова підтримати прем'єра Нідерландів Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Таллінн також підтримає кандидатуру президента Румунії Клауса Йоханніса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує ERR.
На думку Каллас, Рютте має шанси стати наступним генсеком Альянсу. За її словами, Естонія висунула три вимоги для майбутнього генсека. Одна з них - це здатність кандидата переконати всіх союзників збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.
"Вихідцеві з країни, яка досягла цієї мети, буде легше переконати в цьому інші країни, аніж тому, чия країна не досягла цього цільового показника. Ще одним важливим елементом для нас був географічний баланс. На жаль, вихідці з країн Східної Європи не представлені на провідних позиціях у НАТО", - пояснила вона.
Третій критерій Естонії - це здатність дійти до компромісу. На думку прем'єрки, Рютте знає, як це роботи, оскільки був лідером коаліційних урядів Нідерландів.
Уряд Естонії фактично готовий підтримати двох кандидатів - як прем'єра Нідерландів, так і президента Румунії.
Каллас додала, що, крім посади генерального секретаря НАТО, будуть також обрані заступники генсека. Як вважає політик, на ці посади є багато кандидатів з Естонії.
Що цьому передувало
Варто зазначити, що чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що збирається покинути свій пост. При цьому цей процес затягується через, зокрема, і війну в Україні. До осені 2023 року явних претендентів на пост генерального секретаря НАТО не було.
Проте наприкінці жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.
Також прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена у посаді генерального секретаря НАТО, про таке ж бажання заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш та президент Румунії Клаус Йоханніс.
За даними західних ЗМІ, Рютте лідирує у гонці на пост генсека НАТО.
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