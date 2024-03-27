Эстония готова поддержать Рютте на пост генсека НАТО, но он не единственная кандидатура
Эстония готова поддержать премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Таллин также поддержит кандидатуру президента Румынии Клауса Йоханниса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которую цитирует ERR.
По мнению Каллас, у Рютте есть шансы стать следующим генсеком Альянса. По ее словам, Эстония выдвинула три требования для будущего генсека. Одно из них - это способность кандидата убедить всех союзников увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.
"Выходцу из страны, которая достигла этой цели, будет легче убедить в этом другие страны, нежели тому, чья страна не достигла этого целевого показателя. Еще одним важным элементом для нас был географический баланс. К сожалению, выходцы из стран Восточной Европы не представлены на лидирующих позициях в НАТО", - объяснила она.
Третий критерий Эстонии - это способность дойти до компромисса. По мнению премьера, Рютте знает, как это работает, поскольку был лидером коалиционных правительств Нидерландов.
Правительство Эстонии фактически готово поддержать двух кандидатов - как премьера Нидерландов, так и президента Румынии.
Каллас добавила, что кроме должности генерального секретаря НАТО будут избраны заместители генсека. Как считает политик, на эти должности есть много кандидатов из Эстонии.
Что этому предшествовало
Стоит отметить, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что намерен покинуть свой пост. При этом этот процесс затягивается из-за, в частности, и войны в Украине. До осени 2023 года явных претендентов на пост генерального секретаря НАТО не было.
Однако в конце октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.
Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком же желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис.
По данным западных СМИ, Рютте лидирует в гонке на пост генсека НАТО.
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