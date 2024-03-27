Эстония готова поддержать Рютте на пост генсека НАТО, но он не единственная кандидатура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которую цитирует ERR.

По мнению Каллас, у Рютте есть шансы стать следующим генсеком Альянса. По ее словам, Эстония выдвинула три требования для будущего генсека. Одно из них - это способность кандидата убедить всех союзников увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

"Выходцу из страны, которая достигла этой цели, будет легче убедить в этом другие страны, нежели тому, чья страна не достигла этого целевого показателя. Еще одним важным элементом для нас был географический баланс. К сожалению, выходцы из стран Восточной Европы не представлены на лидирующих позициях в НАТО", - объяснила она.

Третий критерий Эстонии - это способность дойти до компромисса. По мнению премьера, Рютте знает, как это работает, поскольку был лидером коалиционных правительств Нидерландов.

Правительство Эстонии фактически готово поддержать двух кандидатов - как премьера Нидерландов, так и президента Румынии.

Каллас добавила, что кроме должности генерального секретаря НАТО будут избраны заместители генсека. Как считает политик, на эти должности есть много кандидатов из Эстонии.