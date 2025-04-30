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Естонія готова долучити військових до стримування РФ в Україні: що заявив премʼєр

Фото: Крістен Міхал, прем'єр-міністр Естонії (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Естонія готова надати Україні бойовий підрозділ і офіцерів для стримування Росії. Прем'єр Міхал заявив про участь у "Коаліції рішучих" разом із Британією та Францією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Естонії.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна готова зробити реальний внесок у стримувальні сили "Коаліції рішучих", яка формується Великою Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.

За його словами, Естонія розглядає можливість надання бойового підрозділу сухопутних військ розміром до роти, інструкторів з підготовки та штабних офіцерів.

"Перш ніж відправити підрозділ, ми, звичайно, попросимо мандату від Рійгікогу (ред. - парламент Естонії)", - зазначив Міхал.

Він наголосив, що найкращою гарантією безпеки України залишається членство в НАТО, але до його реалізації важливо забезпечити практичні оборонні механізми.

"Незалежна, суверенна Україна, частина європейської родини, є найкращою стратегічною гарантією проти московського імперіалізму для всіх нас. Ми повинні показати, що можемо робити добрі справи разом із добрими думками" , - додав прем’єр Естонії.

"Коаліції рішучих" щодо України

У Франції 27 березня відбувся черговий саміт "коаліції рішучих". Це група країн, які домовилися підтримувати Україну в повномасштабній війні з РФ. Серед ініціатив союзників можлива відправка військ в Україну.

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