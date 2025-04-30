Эстония готова привлечь военных к сдерживанию РФ в Украине: что заявил премьер

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова сделать реальный вклад в сдерживающие силы "Коалиции решительных", которая формируется Великобританией и Францией для гарантий безопасности Украины.

По его словам, Эстония рассматривает возможность предоставления боевого подразделения сухопутных войск размером до роты, инструкторов по подготовке и штабных офицеров.

"Прежде чем отправить подразделение, мы, конечно, попросим мандата от Рийгикогу (ред. - парламент Эстонии)", - отметил Михал.

Он подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности Украины остается членство в НАТО, но до его реализации важно обеспечить практические оборонные механизмы.

"Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против московского империализма для всех нас. Мы должны показать, что можем делать добрые дела вместе с добрыми мыслями", - добавил премьер Эстонии.