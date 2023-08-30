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Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза межами ЄС

Фото: Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза межами ЄС (flickr.by)
Автор: Тетяна Степанова

Росія вперше посіла перше місце за обсягом експорту Естонії поза межами Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Естонії, яку приводить Delfi Forte.

Як повідомляється, за підсумками червня 2023 року Росія посідає перше місце з експорту естонських товарів із 13,72%. Після неї йде Норвегія (12,14%) і Велика Британія (12,27%).

Зазначається, що ще до вторгнення Росії в Україну частка РФ в естонському експорті за межі ЄС посідала друге місце після США (21,1%). Третім найбільшим експортером для Таллінна тоді була Норвегія (12,9%).

Міністр економіки та інфотехнологій Естонії Тійт Рійсало, коментуючи ситуацію з експортом до Росії, заявив, що держава не може диктувати бізнесу кожен крок.

Естонія виступає за посилення санкцій проти РФ

Росіяни продовжують подорожувати до ЄС, оминаючи санкції. В Естонію, яка закрила кордони для російських туристів, з початку року в'їхали 200 тисяч росіян. Саме тому в Естонії вирішують, як посилити обмеження на в'їзд росіян.

Ще у травні прем'єр Естонії закликала повністю заборонити транзит товарів ЄС через Росію.

У квітні Естонія заблокувала ще 53 сайти, які дозволяли дивитися російські телеканали в обхід запроваджених санкцій ЄС.

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