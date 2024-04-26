UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія з допомогою Данії передала Україні два патрульні катери

Фото: Естонія з допомогою Данії передала Україні два патрульні катери (twitter.com/MoD_Estonia)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери. Зокрема, для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони Естонії в Twitter.

"І ось знову! Естонія передала Україні два патрульні катери в координації з країною-союзником Данією. Така підтримка допомагає Україні убезпечити життєво важливі морські шляхи та захистити свої води, щоб зупинити російську агресію", - йдеться у повідомленні. 

 

Допомога Україні від Естонії

З моменту початку повномасштабної агресії Росії проти України Естонія надала їй значну військову та гуманітарну допомогу. До пакета допомоги увійшли протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці та артилерійські боєприпаси, протитанкові міни та гранатомети, міномети та інше.

Крім того, Естонія не лише надає Україні зброю, але й співпрацює з іншими країнами для посилення цієї допомоги. Так, у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією було передано польові госпіталі.

Раніше повідомлялося, що Естонія передасть Україні пакет військової допомоги на суму 20 млн євро.

Крім цього, Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяДопомога УкраїніДаніяВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні