Естонія з допомогою Данії передала Україні два патрульні катери

Допомога Україні від Естонії

З моменту початку повномасштабної агресії Росії проти України Естонія надала їй значну військову та гуманітарну допомогу. До пакета допомоги увійшли протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці та артилерійські боєприпаси, протитанкові міни та гранатомети, міномети та інше.

Крім того, Естонія не лише надає Україні зброю, але й співпрацює з іншими країнами для посилення цієї допомоги. Так, у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією було передано польові госпіталі.

Раніше повідомлялося, що Естонія передасть Україні пакет військової допомоги на суму 20 млн євро.

Крім цього, Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро.

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