Эстония с помощью Дании передала Украине два патрульных катера

Помощь Украине от Эстонии

С момента начала полномасштабной агрессии России против Украины Эстония предоставила ей значительную военную и гуманитарную помощь. В пакет помощи вошли противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы и артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины и гранатометы, минометы и прочее.

Кроме того, Эстония не только предоставляет Украине оружие, но и сотрудничает с другими странами для усиления этой помощи. Так, в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией были переданы полевые госпитали.

Ранее сообщалось, что Эстония передаст Украине пакет военной помощи на сумму 20 млн евро.

Кроме того, Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро.

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