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Эстония с помощью Дании передала Украине два патрульных катера

Фото: Эстония с помощью Дании передала Украине два патрульных катера (twitter.com/MoD_Estonia)
Автор: Валерия Полищук

Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера. В частности, для защиты морских путей в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Эстонии в Twitter.

"И вот опять! Эстония передала Украине два патрульных катера в координации со страной-союзником Данией. Такая поддержка помогает Украине обезопасить жизненно важные морские пути и защитить свои воды, чтобы остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от Эстонии

С момента начала полномасштабной агрессии России против Украины Эстония предоставила ей значительную военную и гуманитарную помощь. В пакет помощи вошли противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы и артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины и гранатометы, минометы и прочее.

Кроме того, Эстония не только предоставляет Украине оружие, но и сотрудничает с другими странами для усиления этой помощи. Так, в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией были переданы полевые госпитали.

Ранее сообщалось, что Эстония передаст Украине пакет военной помощи на сумму 20 млн евро.

Кроме того, Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро.

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