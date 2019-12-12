Эстония будет поднимать вопрос Украины на форуме Совбеза ООН

Фото: Керсти Кальюлайд (РБК-Украина)

Эстония хочет сохранить вопрос Украины и Грузии на форуме Совбеза ООН

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд заявила, что Эcтония как непостоянный член Совета безопасности ООН в 2020-2021 годах будет обращать внимание на ситуацию в Украине и Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.pl.

По ее словам, Эстония хочет сохранить вопрос Украины и Грузии на форуме Совбеза ООН.

"Польша в течение двух лет работы в Совбезе ООН поднимала вопрос Украины и Грузии. Не удалось предложить решение, но, по крайней мере, удалось быть уверенными: люди в Украине и Грузии помнят, что всегда есть лучик света и надежды. Поэтому мы хотим сохранить эту дискуссию на форуме Совета Безопасности ООН ", - заявила президент Эстонии.

Также она отметила, что Таллинн планирует очень серьезно заняться в Совбезе ООН вопросом кибербезопасности.

Кроме того, Эстония будет работать над вопросами прав женщин и детей в зонах конфликтов и глобальных климатических изменений.

Отметим, что Эстония изменила в составе Совета безопасности ООН Польшу.

Напомним, Украина и Эстония активизируют сотрудничество на международной арене, а также в сфере электронного управления и диджитализации. Президенты Украины и Эстонии договорились активизировать сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах, с целью содействия уважению международного права, демократии, прав человека и верховенства права с учетом последствий российской агрессии против Украины.

Кроме того, 26 ноября Украина и Эстония подписали договор о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны. Кроме того, министры обороны двух стран обсудили направления сотрудничества между оборонными ведомствами.