В Эстонии заявили о начале второй волны COVID-19

В Департаменте здоровья Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса в стране. Сейчас в Эстонии рассматривают возможность введения ограничительных мер по всей стране.

Об этом сообщает Postimees.

Отмечается, что днями в эстонском ночном клубе была выявлена вспышка коронавируса среди молодежи, заболевание подтвердили у 29 человек.

"По оценке Департамента здоровья уже можно говорить о том, что в Эстонии началась вторая волна заболеваемости COVID-19", - сообщает издание.

В связи с новыми случаями коронавируса в Департаменте здоровья Эстонии рассматривают возможность введения новых ограничений на территории всей страны.

"Если и вводить какие-то меры, то по всей стране", - сказала советник Департамента Ирина Донченко, добавив, что в случае введения ограничений в каком-то городе люди просто поедут в другой.

Отметим, по данным СНБО Украины, в Эстонии за прошлые сутки официально подтверждены лишь 11 новых случаев коронавируса. Всего в стране заболели 2091 человек. При этом за последний месяц было подтверждено меньше 100 случаев COVID-19.

Напомним, 3 июля Эстония отменила рейсы из Украины спустя день после возобновления сообщения, причиной стал рост больных коронавирусом в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что о начале второй волны коронавируса сообщили в Германии.