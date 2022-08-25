ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эстония будет пытаться влиять на исключение РФ из международных организаций, - Postimees

Новина українською →
Эстония, Четверг 25 августа 2022 18:08
Эстония будет пытаться влиять на исключение РФ из международных организаций, - Postimees Фото: Эстония будет пытаться влиять на исключение РФ из международных организаций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Эстонии приняли решение, о дальнейших действиях по изоляции России из международных организаций и других форматов сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна активно поддерживает инициативы, способствующие изоляции страны-агрессора России из международных организаций.

"Во многих случаях мы также являемся лидером этих идей, чтобы сделать невозможным влияние России на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом честно и прозрачно. ",- заявил Рейнсалу.

Министр подчеркнул, что очень важным шагом является продолжение деятельности международного сообщества в этой сфере. Такие действия смогут снизить влияние РФ на международной арене и политике. Несмотря на успешное исключение России из Совета Европы, изоляция не стала полной.

"Эстонии важно добиться прекращения деятельности России, особенно в организациях, где сидение за общим столом с другими странами, дает РФ возможность использовать полученную информацию в сфере своей агрессивной войны", - добавил министр.

Напомним, что премьер Эстонии назвала туристов из России угрозой национальной безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение