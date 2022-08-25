Эстония будет пытаться влиять на исключение РФ из международных организаций, - Postimees

В правительстве Эстонии приняли решение, о дальнейших действиях по изоляции России из международных организаций и других форматов сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна активно поддерживает инициативы, способствующие изоляции страны-агрессора России из международных организаций.

"Во многих случаях мы также являемся лидером этих идей, чтобы сделать невозможным влияние России на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом честно и прозрачно. ",- заявил Рейнсалу.

Министр подчеркнул, что очень важным шагом является продолжение деятельности международного сообщества в этой сфере. Такие действия смогут снизить влияние РФ на международной арене и политике. Несмотря на успешное исключение России из Совета Европы, изоляция не стала полной.

"Эстонии важно добиться прекращения деятельности России, особенно в организациях, где сидение за общим столом с другими странами, дает РФ возможность использовать полученную информацию в сфере своей агрессивной войны", - добавил министр.