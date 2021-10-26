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В Эстонии ухудшается ситуация с ковидом. Власти планируют усилить карантин

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Эстония , Вторник 26 октября 2021 20:39
В Эстонии ухудшается ситуация с ковидом. Власти планируют усилить карантин Фото: в Эстонии ухудшается ситуация с ковидом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Эстонии рассматривает возможность введения новых карантинных ограничений, однако избегая локдауна. В стране полный курс прививки прошли 57% населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра здравоохранения Танеля Кийко, в стране могут ввести новые ограничения, которые будут побуждать людей вакцинироваться.

Решение по этому вопросу будет принято в этот четверг.

"Безусловно, важнейшая мера для улучшения ситуации - это вакцинация", - отметил Кийк.

По состоянию на сегодня, в стране полный курс прививки прошли около 57% людей.

Отмечается, что в Эстонии ввели масочный режим в закрытых общественных местах до 10 января.

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